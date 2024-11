Box Office USA | Heretic incassa 1,2 milioni nelle anteprime

Un nuovo weekend di cinema si avvicina negli USA, e come sempre di venerdì sera si parla di Box Office USA, o meglio delle anteprime pre-release.

Con Venom: The Last Dance che si avvicina al suo terzo weekend di programmazione, il botteghino nordamericano ha accolto ieri l’atteso horror Heretic. A tal proposito, le stime offerte da Deadline parlano di un incasso nelle anteprime – partite dalle ore 19:00 di giovedì – da circa 1,2 milioni di dollari. Statistiche alla mano, il film con un inedito Hugh Grant nei panni da villain ha incassato 100 mila dollari in meno rispetto a Hereditary (sempre di A24), e 200 mila dollari più di Abigail.

Con anteprime di queste entità, Heretic potrebbe esordire nel weekend con un incasso da 10/12 milioni di dollari, molto probabilmente in prima posizione al Box Office USA (si prevede che Venom 3 possa incassare una cifra di poco inferiore a queste stime). Tra l’altro l’horror esordiente è stato accolto positivamente dalla critica, ottenendo su Rotten Tomatoes uno straordinario 94%.

Sarà nostra premura continuare ad offrirvi nuovi aggiornamenti.

Heretic | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già autori del capolavoro “A Quiet Place” di John Krasinski. Nel cast spicca un inedito Hugh Grant, qui nei panni del sadico che accoglie le due povere ragazze, ma anche Sophie Thatcher (MaXXXine) e Chloe East (The Fabelmans). Beck e Woods hanno prodotto il film in compagnia di Julia Glausi, Stacey Sher e Jeanette Volturno. Nelle sale USA dall’8 novembre 2024.

La Trama Ufficiale: Due giovani missionarie sono costrette a dimostrare la loro fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte dal diabolico signor Reed, rimanendo intrappolate nel suo mortale gioco del gatto e del topo.

