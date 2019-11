Il lungo weekend del Ringraziamento americano si appresta a trovare il suo nuovo film da record: Frozen 2 venerdì ha raccolto altri 34 milioni nel Box Office Usa.

Il nuovo film d'animazione Frozen II: Il segreto di Arendelle si sta avviando a far registrare un secondo weekend di programmazione da paura, nonchè un lungo weekend del Ringraziamento da record.

Secondo i dati fatti registrare dal film Disney nella giornata di venerdì, infatti, l'incasso maturato è stato 34.03 milioni di dollari. Prendendo in considerazione i cinque giorni soliti del weekend del Ringraziamento (mercoledì-domenica), Frozen 2 dovrebbe chiudere molto vicino ai 130 milioni, ben oltre i 109.9 milioni incassati da Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, film che attualmente detiene il record. Complessivamente, invece, il film d'animazione Disney ha già raccolto negli Usa la bellezza di 236.35 milioni di dollari.

Cena con Delitto - Knives Out ha invece raccolto venerdì 10.69 milioni di dollari, e si avvia a piazzare una cinque giorni da circa 45 milioni, ben oltre le previsioni pre-release. In terza posizione, infine, spazio per Le Mans '66 - La Grande Sfida, il cui score è stato ieri di 5.42 milioni di dollari, per un totale fino ad oggi di 73.2 milioni.