Il mese di novembre per il Box Office Italia si è chiuso ieri con un segno in positivo, e gran merito è da assegnare all'incasso maturato da Frozen 2 nella giornata di ieri.

Nell'ultimo giorno del mese, sabato 30 novembre, Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha raccolto un ultra positivo score da 2.48 milioni di euro, con una media per sala da quasi 3 mila euro. Complessivamente il nuovo film Disney ha raccolto già 4.69 milioni di euro.

Il confronto col capitolo precedente è ovviamente positivo, a tal proposito ricordiamo che Frozen - Il Regno di Ghiaccio nel primo sabato aveva incassato "solo" 758 mila euro.

Sono cresciuti anche gli incassi di Un giorno di pioggia a New York, il quale ieri ha piazzato uno score da 472 mila euro, ed un totale di 763 mila. Il nuovo film di Woody Allen, con questo nuovo incasso, continua a tenere il segno positivo rispetto a La ruota delle meraviglie, ultimo film diretto dal regista.

In terza posizione ancora spazio per Antonio Albanese ed il suo Cetto c'è, Senzadubbiamente, qui l'incasso è stato 406 mila euro, per un totale di 1.95 milioni. Sono saliti sensibilmente anche gli incassi di Midway, il cui totale è salito a 407 mila euro dopo i 211 mila euro. Prima del film storico diretto da Roland Emmerich, in quarta posizione, spazio per L'ufficiale e la Spia con 279 mila euro, ed un totale di 1.95 milioni.

