Il weekend americano si è chiuso con un nuovo primo posto da paura per Frozen 2, il cartoon ha vinto ancora il Box Office Usa con quasi 35 milioni.

Da tre settimane consecutive Frozen II: Il Segreto di Arendelle non molla la prima posizione del botteghino. Il nuovo primato ha portato nelle casse della Disney altri 34.67 milioni di dollari, con una media per sala da quasi 8 mila dollari. Complessivamente il film ha raggiunto 337.59 milioni di dollari, e continua a regalarsi spinta verso il miliardo di dollari nel Box Office Worldwide (919 milioni).

Cena con Delitto - Knives Out ha raccolto un nuovo secondo posto, e lo ha fatto con un incasso 14.15 milioni di dollari, ed un totale di 63.48 milioni. La terza posizione del botteghino è andata a Le Mans '66 - La Grande Sfida con un incasso di 6.53 milioni di dollari, ed un totale di 91.11 milioni.

Tra le nuove proposte del weekend americano si registra il terrificante flop di Playmobil - The Movie; il film d'animazione ha incassato all'esordio con soli 660 mila dollari, ed una media per sala da 282 dollari. Statisticamente si tratta del terzo peggior esordio della storia del Box Office Usa per un film proposto in almeno 2000 sale (2337 sale).