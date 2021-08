Box Office Usa: Free Guy – Eroe per Gioco raccoglie 2.2 milioni nelle anteprime

Free Guy – Eroe per Gioco ha esordito nelle sale nord-americane in questo weekend, ed i primi dati provenienti dalle anteprime del giovedì sembrerebbero far pensare in positivo.

Accompagnato da un pesante budget da circa 100 milioni di dollari, Free Guy – Eroe per Gioco cercherà di chiamare a raccolta il pubblico nord-americano in un weekend ancora una volta avvolto nella preoccupazione per la variante Delta di Covid-19.

I primi dati provenienti dalle classiche anteprime del giovedì raccontano di un incasso stimato di 2.2 milioni di dollari, non proprio un risultato da urlo, ma visto il contesto difficile può essere considerato cautamente soddisfacente. A tal proposito, gli analisti credono che Free Guy – Eroe per Gioco tra venerdì e domenica possa incassare tra i 15 ed 20 milioni di dollari, e vivere tra l’altro di una buona tenuta nei giorni successivi vista la natura per famiglie della trama. Staremo ovviamente a vedere.

Nel weekend esordirà anche Don’t Breathe 2 (da noi L’uomo nel Buio: Man in the Dark), e nel frattempo ha raccolto nelle anteprime 965 mila dollari in 2575 cinema, con previsioni che parlano di un esordio da circa 10 milioni.

FREE GUY – EROE PER CASO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman. CAST: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 13 agosto 2021. In Italia dall’11 agosto.

TRAMA: Il nuovo film diretto da Shawn Levy (Una Notte al Museo, Stranger Things) racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world chiamato “Free City”. Guy decide così di trasformarsi nell’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi.