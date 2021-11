Box Office Usa: Eternals si avvia verso un weekend da 70 milioni

Il cinecomic Eternals si sta avviando verso un weekend d’esordio al Box Office Usa da 70 milioni, questo almeno secondo le stime d’incasso provenienti dal venerdì di programmazione.

Nella giornata di venerdì Eternals ha raccolto un incasso stimato di 30.7 milioni di dollari (anteprime del giovedì incluse), un dato leggermente sotto le previsioni degli analisti. La cifra ottenuta potrebbe, sempre secondo gli analisti di mercato, spingere il film Marvel verso un weekend d’esordio da 70 milioni circa, ovvero meno dei 75/80 milioni inizialmente previsti.

A pesare sul risultato, comunque da ritenere estremamente positivo visto il periodo post-pandemico, è facile “dare la colpa” alle recensioni non proprio lusinghiere della stampa americana (questa è invece la nostra recensione), le cui parole hanno spinto Eternals ad un punteggio Rotten Tomatoes sotto il 50%, il più basso di sempre per quanto concerne un cinecomic Marvel. Di contro, pare che il passaparola del pubblico, invece, stia dando frutti positivi, e questo non può che essere un bene in vista del prosieguo del cammino del film di Chloé Zhao. Vedremo quanto e come influiranno questi dati già nel tardo pomeriggio odierno.

ETERNALS

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo. CAST: Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Gemma Chan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa da 5 novembre 2021. In Italia dal 3 novembre.

TRAMA FUMETTI ETERNALS: Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

PERSONAGGI: Il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

Fonte: BoxOfficePro