Il cinecomic Black Panther: Wakanda Forever si appresta a conquistare il Box Office Usa attraverso un weekend d’esordio monster.

Dopo un incassi durante le anteprime da 28 milioni di dollari (qui), il sequel di Black Panther ha totalizzato venedì un opening day da 85 milioni di dollari (anteprime incluse), si tratta del decimo incasso all’esordio più alto della storia, davanti al recente successo di Jurassic World: Il Dominio (83 milioni). Secondo le stime degli analisti, che considerano anche il punteggio al CinemaScore di A, il weekend d’esordio di Black Panther: Wakanda Forever potrebbe valere una cifra stimata tra i 185 milioni ed i 195 milioni.

A livello internazionale il film Marvel ha raccolto venerdì altri 33.9 milioni di dollari, per un totale che al momento supera quota 64.7 milioni.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Il film è stato diretto da Ryan Coogler. La produzione a cura di Marvel Studios, con Kevin Feige impegnato in prima persona. Ludwig Goransson ha composto la colonna sonora. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever si sono tenute in Georgia ma anche in location tra Worcester e Boston. Rihanna ha scritto due brani per la colonna sonora.

NEL CAST Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba, Angela Bassett, Dominique Thorne, Michaela Cel, Mabel Cadena, Alex Livanalli, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Florence Kasumba.

TRAMA: In “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dalle ingerenze del mondo esterno dopo la morte di Re T’Challa. Mentre i Wakandiani cercano di accogliere questo nuovo capitolo della loro storia, gli eroi devono unire le forze con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) ed Everett Ross (Martin Freeman) creando un nuovo patto per il regno di Wakanda. Nel film debutterà Tenoch Huerta come Namor, re di una nazione subacquea nascosta, e nel cast figurano anche Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.

Al cinema dal 9 novembre 2022.