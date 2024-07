Cattivissimo Me 4 ha vinto a mani basse il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, ma il secondo posto di Inside Out 2 vale oro.

La saga animata legata ai mitici Minions ed al loro leader Gru continua a fare faville dopo anni dal primo iconico capitolo. Cattivissimo Me 4, a tal proposito, non ha avuto problemi a vincere il botteghino, e lo ha fatto con un incasso da 75 milioni di dollari, ed una media per sala da quasi 17 mila dollari. Considerando che il film ha esordito mercoledì, approfittando del festivo del 4 luglio, l’incasso in cinque giorni è valso la bellezza di 122,6 milioni.

Nonostante l’ennesimo trionfo, il confronto con gli altri capitoli della saga, però, non è esattamente in positivo. I 75 milioni incassati, infatti, portano il “Capitolo 4” solo al quarto posto della speciale classifica della saga animata:

Minions (2015) – 115,7 milioni

Minions: The Rise of Gru (2022) – 107 milioni

Cattivissimo me 2 (2013) – 84,2 milioni

Cattivissimo me 4 (2024) – 75 milioni

Cattivissimo me 3 (2017) – 72,4 milioni

Cattivissimo me (2010) – 56,3 milioni

A livello internazionale, inoltre, l’incasso di Cattivissimo Me 4 è stato 106,9 milioni di dollari (aveva già esordito in alcuni mercati durante la scorsa settimana), per un totale Worldwide di 229,56 milioni. Tra i mercati internazionali che più hanno “tirato la carretta” spicca quello del Messico (12,6 milioni) e quello del Brasile (5,9 milioni).

Come vi abbiamo anticipato nel primo paragrafo di questo articolo, il secondo posto nel Box Office USA di Inside Out 2 è comunque valso oro per Disney. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, l’incasso maturato negli ultimi tre giorni dal film animato è stato 30 milioni di dollari, con un calo abbastanza contenuto del 47%. Complessivamente il film Disney/Pixar è giunto ora a quota 533,82 milioni negli USA, ed a quota 1,216 miliardi di dollari a livello globale, oramai sempre più vicino a portarsi a casa il titolo di Miglior Incasso Globale per un film animato Pixar.

Il secondo weekend di programmazione di A Quiet Place: Giorno 1 (qui la recensione) è valso 21 milioni di dollari (-60% rispetto al weekend d’esordio) per un totale di 94,35 milioni. Il brusco calo sembra in parte dovuto alle recensioni del pubblico non eccelse (su RottenTomatoes il risultato è 73%), ma sembra ombra di dubbio alla presenza in contemporanea di due colossi quali “Cattivissimo Me 4” e “Inside Out 2“. Con gli incassi internazionali, il totale Worldwide è ora salito a 178,1 milioni.

Nel chiudere questa nostra disamina, segnaliamo al quarto posto l’ottimo esordio di MaXXXine, terzo capitolo della saga horror di Ti West. L’incasso ottenuto in tre giorni è stato 6,7 milioni di dollari, il più alto dell’intera trilogia, e con la possibilità di finire la propria corsa con un totale superiore ai totali di entrambi i due capitoli precedenti “X: a Sexy Horror Story” e “Pearl“.

