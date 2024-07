Cattivissimo Me 4 ha vinto il nuovo Box Office USA del weekend senza problemi, ma attenzione perché l’horror Longlegs si è portato a casa diversi record.

Con l’animazione che da settimane fa incetta di milioni, record e pagine di portali di cinema, il botteghino nordamericano di questo weekend non può che celebrare il cinema horror indipendente. Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, l’horror di Osgood Perkins si è portato a casa la bellezza di 22,6 milioni di dollari, ma soprattutto una serie di primati impensabili prima d’oggi.

Ma andiamo con ordine..

Cattivissimo Me 4, come anticipato nel primo paragrafo, ha vinto a mani basse il suo secondo Box Office USA di fila, e si è portato a casa un nuovo incasso da 44,7 milioni di dollari su 4449 sale a disposizione. Il totale del film animato è salito ora a quota 211,1 milioni. A livello internazionale, Cattivissimo Me 4 ha messo in cascina altri 88 milioni di dollari da ben 78 mercati esteri, per un totale di 226,7 milioni all’estero, e 437,8 milioni nel Box Office Worldwide.

L’incasso complessivo della saga Cattivissimo Me/Minions è salita con oggi sopra i 5 miliardi di dollari, traguardo mai raggiunto da nessun’altra saga animata. Ricordiamo che Illumination Entertainment e Universal Pictures hanno in programma per il futuro anche “Minions 3“.

Come anticipato, Longlegs ha chiuso in seconda posizione con 22,6 milioni di dollari su 2510 sale. Dati alla mano, si tratta del più ricco weekend d’esordio per la casa di produzione NEON, il più alto esordio per Nicolas Cage dai tempi de “Il mistero delle pagine perdute” (2007), ma anche dell’esordio “vietato ai minori” più alto del 2024. Inoltre, come se non bastasse, quello di Longlegs è il più alto esordio degli ultimi dieci anni per un film horror indipendente. Insomma, meglio di così non poteva partire l’avventura di Osgood Perkins al cinema.

Inside Out 2 ha chiuso il weekend al terzo posto con 20,8 milioni di dollari, ed un totale di 572,6 milioni. A livello globale l’incasso è salito a quota 1,35 miliardi di dollari anche grazie ai 50,2 milioni dai 47 mercati internazionali. La rincorsa al record di “maggior incasso di sempre per un film animato” è ancora possibile. Qui i record fino ad oggi raccolti da Inside Out 2.

A Quiet Place: Giorno 1 ha incassato altri 11,8 milioni di dollari al quarto posto, ed ora viaggia con un totale di 116,2 milioni. Fly Me to the Moon di Apple Original Films, infine, ha esordito in quinta posizione con un modesto incasso da 10 milioni di dollari su 3356 sale

Correlati