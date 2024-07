Box Office ITALIA: Inside Out 2 vince e supera i 40 milioni

Il Box Office ITALIA del secondo weekend di luglio ha premiato, manco a farla apposta, ancora una volta Inside Out 2, dietro il vuoto.

Nonostante un calo maggiormente marcato rispetto allo scorso weekend, il cartoon Disney/Pixar ha continuato a dominare un botteghino nazionale sempre più in preda alla mancanza di contro-programmazione. L’incasso complessivo dell’intero weekend è stato 3,07 milioni di euro, con oltre il 60% proveniente, guarda caso, da Inside Out 2.

Il trend negativo è però destinato a cambiare nelle prossime settimane. Di fatto, dal prossimo weekend una serie di nuove uscite attese potrebbe offrire la giusta contro-programmazione, con film di grande impatto quali “Twisters“, “Deadpool & Wolverine” e “Cattivissimo Me 4“.

Ma veniamo agli incassi dei singoli film..

Inside Out 2 ha incassato 1,69 milioni di euro, con una media per sala oltre i 3500 euro. Il totale raggiunto ad oggi è 40,43 milioni, un traguardo raggiunto in Italia solo dai film con Checco Zalone (Quo vado?, Sole a catinelle, Tolo Tolo e Che bella giornata), e dai film di James Cameron (i due Avatar). Qui tutti i record di Inside Out 2.

Immaculate – La Prescelta ha esordito in seconda posizione con 235 mila euro, ed una media di poco sopra i mille euro. Fly Me to the Moon – Le due facce della luna (l’altra nuova entrata) ha esordito al terzo posto con 214 mila euro. Tra le altre pellicole presenti in top five si segnala il quarto posto della riproposizione in sala di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello con 143 mila euro di incasso nel weekend e 302 mila in cinque giorni.

