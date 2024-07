Hollywood piange quest’oggi la morte di Shannen Doherty, l’attrice nota per la serie tv Beverly Hills 90210 non è riuscita a sconfiggere il cancro.

Famosa per il ruolo di Brenda Walsh nella serie iconica Beverly Hills 90210, alla Doherty era stato artdiagnosticato un cancro al seno nel 2015. La battaglia è andata avanti per anni con risultati più o meno rassicuranti, ma nel 2019 la malattia è avanzata in maniera più aggressiva, l’estensione della malattia anche al cervello ha poi portato al triste epilogo avvenuto ieri, 13 luglio 2024. Shannen Doherty aveva 53 anni. La notizia è stata confermata nel primo pomeriggio odierno attraverso un triste comunicato del pubblicista “Leslie Sloane” riportato in rete da Variety:

“Con profondo dolore confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato, 13 luglio, ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia.“

Shannen Doherty ha iniziato a recitare sin dall’età di 10 anni. Un anno dopo i suoi esordi, l’attrice ha ottenuto un ruolo in “La Casa nella Prateria“. Negli anni ottanta ha partecipato a film quali “Schegge di Follia” e “Generazione X e Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood“, ma il vero successo, come anticipato, però è arrivato con la serie anni novanta “Beverly Hills 90210“, seguita poi da un’altra iconica serie tv “Streghe“.

La sua battaglia contro il cancro è stata spesso al centro di numerosi eventi televisivi, di fatto il suo obiettivo è sempre stato quello di aiutare le altre persone che soffrono a non perdere la speranza in nessun caso, e di affrontare ogni sfida con coraggio e forza.

Correlati