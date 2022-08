Box Office Usa: Bullet Train vince il weekend con 30 milioni

Il grande caldo estivo sta placando come da previsione gli incassi del Box Office Usa, e questo nonostante Bullet Train abbia provato nel weekend a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Nei tre giorni di cinema l’action movie di David Leitch, classificato R dalla MPAA, ha raccolto 30.12 milioni di dollari, finendo per incassare più di altri prodotti dello stesso genere quali Suicide Squad e Baby Driver, ma in ritardo rispetto a molti altri come i Kingsman (i primi due capitoli). Nel resto del mondo Bullet Train ha raccolto 32.4 milioni, pertanto l’incasso complessivo nel suo weekend d’esordio è stato 62.5 milioni.

Dopo una discreta apertura durante il weekend scorso, DC League of Super-Pets ha perso oltre il 50% dei suoi incassi nell’ultima tre giorni portando a casa solo 11.2 milioni di dollari, ora l’incasso complessivo nel Box Office Usa è salito a 45.1 milioni. In terza posizione spazio ancora per Nope con un incasso di 8.5 milioni di dollari, ed un totale di 97.9 milioni (quota 100 milioni dovrebbe cadere nel corso dei prossimi giorni).

Thor: Love and Thunder è risultato nel weekend quarto con 7.6 milioni di dollari, per un totale domestico di 316 milioni (+8% rispetto a Thor: Ragnarok), ed uno Worldwide di 698.9 milioni. La quinta posizione, infine, è andata a Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo con 7.11 milioni di dollari, ed un totale di 334.57 milioni.

