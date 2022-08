Box Office Italia, Thor: Love and Thunder vince un weekend da incassi blandi

Thor: Love and Thunder ha vinto l’ennesimo Box Office Italia, ma questa volta il calo degli incassi complessivi preoccupa non poco.

Gli italiani stanno completamente abbandonando le sale cinematografiche, ed il mese di agosto si apre con un clamoroso -70% rispetto allo scorso weekend, l’ultimo del mese di luglio. Nella quattro giorni di cinema, infatti, l’incasso complessivo non ha superato il milione di euro fermandosi a quota 978 mila. Tra caldo, vacanze estive e mancanza di nuove proposte interessanti gli esercenti stanno affrontando uno dei mesi di agosto peggiori in assoluto, ed il trend potrebbe ancora peggiorare.

La vittoria, se vogliamo definirla tale, è andata comunque a Thor: Love and Thunder, il cui incasso è stato 243 mila euro, per un totale oramai prossimo ai 10 milioni (9.89 milioni per l’esattezza). Top Gun: Maverick ha raccolto al secondo posto altri 142 mila euro, per un totale di 11.85 milioni. In terza posizione spazio per un grande classico come Porco Rosso con 92 mila euro. L’unica new entry del weekend rientrata in top ten è stata Sposa in Rosso con 15 mila euro.

Fonte: Cinetel