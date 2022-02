Box Office Usa: Assassinio sul Nilo vince il fiacco weekend del Super Bowl

Posted on

Come da previsione, Spider-Man: No Way Home ha vinto a mani basse il Box Office Italia nel weekend natalizio da poco passato. Il fenomeno Spider-Man, che in questi giorni sta raccogliendo tutta l’attenzione dell’universo cinema in giro per il mondo (qui l’aggiornamento sul Box Office Worldwide), non poteva non interessare anche l’Italia, feudo storico per