Box Office Italia: oltre 1.5 milioni in tre giorni per Dune

La corsa al Box Office Italia del kolossal Dune prosegue senza intoppi, ed ora l’incasso in tre giorni sembra aver superato la quota di 1.5 milioni.

Spinto dalla voglia di tornare al cinema degli italiani, oramai più consci dell’utilizzo del green pass, il sabato del botteghino nazionale ha registrato un importante salto in avanti rispetto alle settimane scorse. L’incasso complessivo del Box Office Italia ieri, infatti, è stato di 1.3 milioni di euro, la maggior parte però proveniente da Dune, uno dei film più chiaccherati ed attesi dai vari amanti del genere sci-fi.

L’incasso ottenuto ieri da Dune è stato 659 mila euro, ed ora il totale raggiunto in tre giorni è salito a quota 1.51 milioni, con l’obiettivo dei 2 milioni da raggiungere con gli introiti della giornata odierna. Potete leggere qui la nostra recensione di Dune.

In seconda posizione spazio per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il cui incasso è stato 141 mila euro, per un totale da 3.2 milioni dall’inizio della programmazione italiana. Qui Rido Io ha incassato ieri altri 108 mila euro, ed ora viaggia a quota 642 mila.