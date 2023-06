Box Office Italia: The Flash vince un weekend povero di emozioni

Il cinecomic The Flash vince il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio, ma i dati di incasso non sembrano essere all’altezza delle aspettative.

Ebbene, il primo grande caldo è arrivato, e con esso tutto ciò che ne consegue: spiagge affollate e sale cinematografiche semivuote. E’ questo all’incirca lo scenario a cui si è assistito in quest’ultimo weekend. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, l’incasso complessivo nel weekend è stato di soli 3.7 milioni di euro, poca roba se si prende in considerazione la mole di blockbusters in programmazione. In aggiunta, dato non da meno, il giovedì scelto come ultimo giorno del Cinema in Festa, pertanto con biglietti a solo 3.5 euro.

A farne le spese, frase classica ma mai fuori moda, il povero The Flash. Il cinecomic DC diretto da Andy Muschietti ha raccolto meno del previsto, e questo nonostante una buona dose di recensioni positive (questa la nostra). Solo 1.22 milioni di euro, con una media per sala vicina ai 2500 euro, risultato in linea con quello fatto registrare da Shang-Chi (1.4 milioni in cinque giorni), ma di molto inferiore a Shazam! (1.8 milioni in cinque giorni). Forse in casa Warner Bros si aspettavano molto di più…

In seconda posizione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha incassato altri 646 mila euro, per un totale ora salito a quota 5.23 milioni. La terza piazza è andata, invece, a La Sirenetta con 565 mila euro (totale 11.23 milioni), con Transformers: Il Risveglio scivolato al quarto posto con 534 mila euro (totale 2.11 milioni). A chiudere la top five, infine, Fast X con 129 mila euro, ed un totale di 11.67 milioni.