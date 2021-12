Box Office Italia – Sabato da quasi 3 milioni per Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha centrato un primo importante traguardo durante la sua corsa nel Box Office Italia, è infatti il film con il più alto incasso dell’era pandemica… prima della chiusura del weekend.

Ebbene si, mancano ancora gli incassi della domenica, ma già Spider-Man: No Way Home (qui la recensione no spoiler) ha superato gli incassi totali di tutti i film usciti dalla riapertura delle sale in Italia dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 (Fonte: Cinetel). Ieri, sabato 18 dicembre, il nuovo Spider-Man movie ha incassato la bellezza di 2.72 milioni di euro, raggiungendo così in soli quattro giorni un parziale record di 8.85 milioni.

Come anticipato, nessun altro film uscito nell’era pandemica ha incassato così tanto, e con gli incassi della domenica, solitamente dedicata alle famiglie, il parziale potrebbe balzare ben oltre i 10 milioni di euro, un vero e proprio tripudio in pieno stile Marvel Studios. Non mancate l’appuntamento di lunedì mattina per scoprire l’entità dell’incasso di Spider-Man: No Way Home nel suo primo weekend italiano.

Tralasciando per un attimo le cifre astronomiche del film Marvel/Sony, il sabato del Box Office Italia ha visto House of Gucci in seconda posizione con 508 mila euro, per un totale di 1.22 milioni, e Diabolik terzo con 282 mila euro, ed un totale di 520 mila. Quarta, inoltre, la commedia natalizia made in Italy “Chi ha incastrato Babbo Natale” con 230 mila euro, ed un totale di 424 mila.