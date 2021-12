Box Office Usa – Venerdì Spider-Man: No Way Home sfonda il muro dei 120 milioni

Il cinecomic Spider-Man: No Way Home si sta avviando verso un weekend da record nel Box Office Usa, a confermare le analisi pre-weekend i dati di incasso di venerdì.

Reduce da uno score da 50 milioni di dollari nelle sole anteprime del giovedì, Spider-Man: No Way Home ha raccolto un primo giorno di programmazione da ben 121.5 milioni di dollari, ed ora è certa una partenza da record nel suo primo weekend nordamericano. Non sarà di certo il record-movie assoluto dell’opening day nel Box Office Usa, ma poco ci manca, il nuovo Spider-Man movie ha infatti superato il primo giorno di Star Wars: Il Risveglio della Forza (119 milioni), il secondo più alto primo giorno di sempre, dietro il solo Avengers: Endgame con l’impareggiabile 157.5 milioni. Record certo, però, per l’era pandemica, ma su questo c’era davvero pochi dubbi anche nelle settimane precedenti all’uscita al cinema.

Alla luce di questi nuovi dati assolutamente importanti, gli analisti puntano su un weekend d’apertura per Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) da inserire nella forbice 245/260 milioni di dollari, il primo obiettivo saranno i 247 milioni di Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma anche i 257 milioni di Avengers: Infinity War sono a rischio, resterà ancora al sicuro, e questo è certo, il record assoluto di Avengers: Endgame, primo nella storia con 357 milioni. (Fonte: BoxOfficePro)

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.