Box Office Italia, ben 2.3 milioni sabato per Avatar: La via dell’acqua

Ancora un grande risultato sabato nel Box Office Italia per Avatar: La via dell’acqua, crescono sensibilmente anche gli incassi di Il Gatto con gli Stivali 2.

Nelle ultime 24 ore gli incassi giornalieri di Avatar 2 sono cresciuti del 46% rispetto al giorno precedente, ed ora quello che si prospettava come un ottimo weekend d’esordio si sta trasformando in un grande risultato. Secondo i dati provenienti da Cinetel, infatti, il kolossal di James Cameron ha raccolto altri 2.29 milioni di euro, e lo ha fatto attraverso una media per sala altissima da quasi 4500 euro. Complessivamente da mercoledì l’incasso maturato fino ad oggi è salito a quota 6.49 milioni, e l’impressione è che i 9 milioni entro questa sera possano essere avvicinati, se non superati.

Così come anticipato dal primo paragrafo, sabato sono aumentati sensibilmente anche gli incassi profusi dagli inseguitori. In particolare Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio ha confermato il secondo posto – lo terrà per tutto il weekend – con un incasso di 136 mila euro (totale 2.27 milioni), mentre Vicini di Casa ha incassato altri 58 mila euro (totale 1.44 milioni).

[AGGIORNAMENTO CINETEL: L’INCASSO DI SABATO E’ SALITO A QUOTA 3.06 MILIONI, E 7.27 MILIONI IN TOTALE]