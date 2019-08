Il Re Leone sta continuando a far registrare numeri da paura nel Box Office Italia. Ieri quasi 2,5 milioni incassati per il fantasy Disney.

Ieri, giovedì 22 agosto, Il Re Leone ha conquistato nuovamente il botteghino italiano, e lo ha fatto ancora una volta con numeri straordinari. L'incasso ottenuto nel suo secondo giorno di programmazione è stato 2,47 milioni di euro, con una media per sala di circa 2500 euro.

Complessivamente il live-action Disney ha già raccolto la bellezza di 5,57 milioni di euro in due giorni, con un opening day corretto da 2,94 milioni a 3,09 milioni, quindi al quarto posto assoluti degli esordi nel Box Office Italia.

Il maltempo previsto per il weekend in tutta la penisola italiana potrebbe spingere gli incassi di Il Re Leone ben oltre le più rosee aspettative, pertanto non resta che restare connessi sulle nostre pagine per avere nuovi informazioni.

Così come accaduto mercoledì, anche ieri il resto del botteghino nazionale non ha registrato risultati fuori dal normale. La seconda posizione è andata a Fast & Furious - Hobbs & Shaw ha raccolto altri 125 mila euro, per un totale di 4,76 milioni.

L'horror Il Signor Diavolo ha esordito al terzo posto, e lo ha fatto incassando una cifra stimata di 87 mila euro, che diventano 91 mila con le anteprime. L'altro horror - Crawl: Intrappolati - è scivolato in quarta posizione con un incasso di 39 mila euro, per un totale di 490 mila. La top five è stata completata da La Rivincita delle Sfigate, il cui incasso è stato 29 mila euro, per un totale in due giorni di 52 mila.