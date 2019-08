Il Re Leone è un film in live-action del 2019, diretto da Jon Favreau, e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Questa è la recensione.

La versione live-action del classico Disney del 1994 presenta le voci italiane di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Massimo Popolizio, Simone Iuè e Luca Ward.

Il Commento

La pellicola si presenta come una vera e propria trasposizione della versione del classico d'animazione, poche sono le scene ampliate o leggermente modificate narrativamente, e questo aggiunge poco o quasi niente alla sua prima versione.

Il lavoro di digitalizzazione è sopraffino, maniacalmente perfetto. I protagonisti e tutti gli scenari sono riprodotti in maniera stupefacente, così come l'aspetto emozionale elargito in alcune delle sequenze che hanno reso celebre l'originale del 1994. A tal proposito vanno fatti i complimenti a Jon Favreau, un regista che già ha dimostrato di essere estremamente affidabile in occasione di un altro live-action Disney, parliamo ovviamente di Il Libro della Giungla.

Il doppiaggio italiano è forse l'unico vero neo di questa maxi-produzione hollywoodiana. Marco Mengoni sembra quasi fuori luogo, la sua voce non dà la giusta carica al personaggio al suo personaggio. Il cantante dimostra difetti di dizione e, ahinoi, con virtuosismi inutili nei brani da lui interpretati. Da lodare invece il doppiaggio di Elisa, la quale caratterizza Nala rendendola una dei personaggi cardini del film, complice anche una sceneggiatura che la mette in maggior risalto rispetto alla versione del 1994. Non emoziona purtroppo la versione di "Il Cerchio della vita" cantata da Cheryl Porter, niente a che vedere con l'originale di Ivana Spagna.

Tutto sommato Il Re Leone è un film emozionante, perfetto dal punto di vista grafico, ma che non aggiunge nulla narrativamente rispetto al classico Disney del 1994.