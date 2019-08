Il weekend cinematografico italiano si è appena concluso con un leggero segno positivo rispetto alla media stagionale. Hobbs & Shaw ha vinto il Box Office Italia con 2 milioni.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw ha chiuso in testa il proprio weekend d'esordio in Italia, e lo ha fatto con un incasso di 1,99 milioni di euro. Considerando anche i risultati delle anteprime del mercoledì, Hobbs & Shaw ha incassato all'esordio 2,33 milioni. Con i risultati maturati è ora chiaro che l'assenza di Toretto e gli altri membri della famiglia hanno penalizzato - e non poco - il primo spin-off della saga Fast & Furious.

In seconda posizione c'è spazio per il film evento Bring the Soul - The Movie, il cui esordio è valso 231 mila euro, per un totale (con anteprime) di 363 mila. La terza piazza è andata a Spider-Man: Far From Home; l'incasso nel weekend del cinecomic è stato 200 mila euro netti, ed ora il totale è salito a quota 11,14 milioni.

Men in Black International è andato ad un passo dal podio del Box Office Italia: l'incasso dello spin-off della saga Men in Black ha incassato 199 mila euro, per un totale di 2,24 milioni. La top five è stata completata da The Quake - Il Terremoto del Secolo con 85 mila euro.