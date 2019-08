Il cast dell'annunciato sequel di Il Principe Cerca Moglie inizia a delinearsi con nuovi nomi ogni settimana, tra questi segnaliamo oggi quelli di Leslie Jones e Wesley Snipes.

Dopo l'ingresso nel cast di Wesley Snipes confermato già da qualche giorno, quest'oggi il The Hollywood Reporter ha riferito delle aggiunte di Leslie Jones (Ghostbusters) e Kiki Layne (Captive State).

Le riprese del film - ancora senza titolo - si terranno tra breve in Georgia, anche se sono state segnalate anche altre locations in giro per il mondo.

La regia è stata affidata a Craig Brewer (Footlose), il quale lavorerà su di una sceneggiatura firmata da Kenya Barris. Nel cast sono al momento confermati Eddie Murphy e Arsenio Hall (direttamente dal primo capitolo datato 1988), e Wesley Snipes, Leslie Jones e Kiki Layne.

Il film arriverà nelle sale Usa il prossimo 7 agosto 2020.