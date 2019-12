Secondo giorno di programmazione italiana, e secondo primo posto consecutivo. Star Wars: L'ascesa di Skywalker domina il Box Office Italia anche giovedì.

Dopo aver aperto con 1.1 milioni mercoledì, l'ultimo capitolo della saga Star Wars ha incassato ieri 645 mila euro, per un totale in due giorni di 1.82 milioni, riscontrando un calo rispetto al giorno d'esordio inferiore al 50%. Il confronto con il capitolo precedente della saga torna leggermente in positivo, questo anche perchè Gli ultimi Jedi incassava nel secondo giorno 634 mila euro. L'ascesa di Skywalker dovrebbe comunque accelerare già da stasera, ovviamente con l'approssimarsi del weekend pre-natalizio.

La giornata di ieri è stata caratterizzata anche da due nuove proposte italiane molto attese. Pinocchio di Matteo Garrone ha aperto con 275 mila euro, al secondo posto, ed un media per sala di 507 euro; lo score è tutt'altro che negativo, anzi un monito per i prossimi giorni pre-festivi e festivi, i quali dovrebbero far schizzare gli incassi.

La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek ha incassato 162 mila euro, chiudendo la giornata d'esordio al quarto posto; anche in questo caso si tratta di un esordio abbastanza positivo, anche se è relativamente presto per intuirne l'andamento.

Il Primo Natale ieri si è classificato al terzo posto, con un incasso di 201 mila euro, ed un totale di 4.31 milioni. Ha esordito ieri anche la commedia romantica Last Christmas, e lo ha fatto con un incasso solo discreto di 93 mila euro, in quinta posizione.