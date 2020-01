Box Office Italia: Ottima partenza per Me Contro Te il Film

Il mondo dei youtubers torna ad affacciarsi al cinema. L'incasso all'esordio dei Me Contro Te ha spinto Tolo Tolo in seconda posizione nel Box Office Italia.

Nel giorno del suo esordio nelle sale, Me Contro Te Il Film - La vendetta del Signor S ha incassato la bellezza di 1.09 milioni di euro, con una spettacolare media per sala da 2315 euro. Escluso lo score da record di Tolo Tolo, quello fatto registrare da Me Contro Te Il Film è da considerare uno dei migliori risultati italiani da un bel pò nel primo giorno di programmazione. Da aggiungere allo score anche gli incassi delle anteprime, per un totale di 1.13 milioni.

Tolo Tolo, dopo tre settimane da capolista, è stato scaraventato al secondo posto del botteghino nazionale. L'incasso ieri, infatti, è stato 308 mila euro, per un totale di 42.69 milioni. In terza posizione Piccole Donne ha incassato altri 233 mila euro, per un totale di 2.56 milioni.

Tra le nuove proposte del weekend, Richard Jewell ha incassato 153 mila euro, per un totale di 234 mila in due giorni, mentre Jojo Rabbit ne ha raccolti 107 mila euro, ed ora viaggia a quota 163 mila in due giorni.

