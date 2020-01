Il sequel dell'horror Don't Breathe ha ora un regista

Stephen Lang and Dylan Minnette star in Screen Gems' horror-thriller DON'T BREATHE.

A distanza di quasi 4 anni dal successo del primo sorprendente capitolo, l'horror Don't Breathe 2 ha finalmente mosso i primi passi verso l'arrivo al cinema.

Il The Hollywood Reporter ha confermato che Fede Alvarez (regista del primo film) ha affidato la regia di Don't Breathe 2 all'esordiente Rodo Sayagues. Il futuro neo-regista ha co-scritto la sceneggiatura del primo film con lo stesso Fede Alvarez, cosa tra l'altro ripetuta anche per questo sequel.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama del sequel, anche se è certo che sarà ambientato qualche anno dopo gli avvenimenti del primo capitolo. La fonte ha ovviamente confermato la presenza nel cast di Stephen Lang.

Don't Breathe 2

Il film sarà diretto da Rodo Sayagues. La sceneggiatura è co-firmata da Rodo Sayagues e Fede Alvarez. In cabina di produzione lo stesso Alvarez, con Sam Raimi e Rob Tapert di Ghost House Pictures e Good Universe.

Il primo capitolo - in Italia col titolo Man in the Dark - ha ottenuto ottime recensioni, con un incasso da 157 milioni di dollari nel Box Office Worldwide, a fronte di un budget da 10 milioni.

CAST: Stephen Lang

TRAMA: Non Definita.

AL CINEMA: Non definita la data.

