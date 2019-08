Fast & Furious – Hobbs and Shaw ha vinto nuovamente il Box Office Italia, ma lo ha fatto con incassi sotto la media stagionale.

Dei 2,2 milioni incassati nell’intero botteghino, 908 mila euro sono stati raccolti dal solo Fast & Furious – Hobbs & Shaw. Lo spin-off ha incassato fino ad oggi 4,17 milioni, dimostrando una volta ancora i dati in calo rispetto agli ultimi capitoli della saga Fast & Furious.

La seconda posizione del botteghino nel weekend è andata a Crawl – Intrappolati, l’horror con squali ha incassato all’esordio 307 mila euro, con una media per sala di poco sotto i mille euro. In terza posizione spazio per Spider-Man: Far From Home, il cui incasso è stato 167 mila euro, per un totale di 11,46 milioni.

La top five è stata completata da Men in Black International e la seconda new entry The Nest. Lo sci-fi ha raccolto altri 166 mila euro, per un totale di 2,54 milioni, mentre l’horror solo 146 mila euro.