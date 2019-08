L’ottava stagione di Arrow chiuderà la storica serie tv, a tal proposito l’Oliver Queen di Stephen Amell è pronto a dare ai fan un grande finale.

Il protagonista assoluto della serie tv Arrow in questi giorni è intervenuto al Fan Expo Boston, dove ha parlato del nuovo costume che indosserà nell’ottava, ed ultima stagione.

Il costume in questione è stato mostrato in breve all’interno del trailer rilasciato durante lo scorso San Diego Comic-Con, ed a quanto pare sarà una sorta di omaggio alle prime due stagioni, con un arco ripreso direttamente dai primi episodi.

Arrow

Basata sui personaggi DC, la serie Arrow è prodotta da Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Wendy Mericle e Sarah Schechter. Lo show è prodotto da Bonanza Productions Inc. in associazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.

Nel cast Stephen Amell, David Ramsey, Katie Cassidy, Rick Gonzalez, e Juliana Harkavy. Charlie Barnett si è unito al cast come Diggle, Jr. – noto come JJ – il figlio nato da Flashpoint di John Diggle (David Ramsey) e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson). In futuro incontreremo JJ come leader della banda Deathstroke, dove affronterà Mia e il suo fratello adottivo, Connor.

The CW proporrà Arrow 8 dal 15 ottobre 2019.