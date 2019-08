Men in Black International si è piazzato in testa al Box Office Italia per il secondo sabato consecutivo, ma questa volta senza incassi stravolgenti.

Nella giornata di ieri, sabato 4 agosto, Men in Black International ha chiuso in testa al botteghino nazionale, e lo ha fatto con un incasso di 130 mila euro. L'incasso complessivo dello spin-off ha raggiunto quota 1,73 milioni, e potrebbe superare quella dei 2 milioni entro la fine del weekend.

Spider-Man: Far From Home ha raccolto ancora una volta il secondo posto. Il suo incasso ieri è stato 108 mila euro, per una media per sala di 279 euro. Il totale ora ha raggiunto la quota dei 10,66 milioni.

La più alta nuova entrata del weekend ieri è stata Hotel Artemis, il cui incasso di 73 mila euro ha spinto il film al terzo posto del Box Office Italia, con un totale finora di 173 mila.