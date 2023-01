Box Office Italia: i Me Contro Te vincono ancora il weekend italiano

Me Contro Te il Film – Missione Giungla ha vinto il suo secondo Box Office Italia consecutivo, mentre Avatar 2 scivola al terzo posto.

Nonostante un calo sostanzioso (-55%) rispetto al weekend d’esordio, il nuovo film della saga per famiglie con protagonisti i Me Contro Te ha vinto ancora il botteghino nazionale. Secondo i dati raccolti da Cinetel, l’incasso nella quattro giorni di cinema è stato 1.03 milioni di euro, ed ora il totale è salito a quota 3.83 milioni, superando di fatto l’incasso ottenuto da Persi nel Tempo, terzo capitolo della saga.

Come anticipato, Avatar: La via dell’acqua non figura al secondo posto, dove è possibile trovare l’esordiente Il primo giorno della mia vita con 884 mila euro, ma bensì al terzo con un nuovo incasso da 848 mila euro, ed un totale di 43.26 milioni, ad un passo dall’incasso finale totalizzato da Cecco Zalone ed il suo Che Bella Giornata (43.4 milioni).

Tra le nuove proposte del weekend spicca, inoltre, The Plane (l’action movie con Gerard Butler) ha chiuso al quarto posto con un incasso di 662 mila euro, che diventano 719 mila in cinque giorni. Babylon di Damien Chazelle ha poi chiuso la top five con un quinto posto da 587 mila euro, ed un totale ora di 1.68 milioni.

