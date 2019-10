Continuano ad essere positivi i dati di incasso del Box Office Italia, con Maleficent 2 e Joker ancora protagonisti in positivo di venerdì.

Maleficent - Signora del Male si è riconfermato in testa al botteghino nazionale ieri, venerdì 25 ottobre, e lo ha fatto con un incasso di 404 mila euro. L'incasso complessivo del fantasy Disney è ora salito a quota 5.91 milioni di euro.

Il ruolo di inseguitore è andato ancora una volta a Joker, il cui incasso è stato 390 mila euro, per un totale sempre più impressionante da 22.81 milioni. Ricordiamo che, a livello globale, Joker è diventato da pochi giorni il film vietato ai minori col più alto incasso di sempre (i dettagli qui).

Downton Abbey si è confermato anche venerdì terzo incomodo. L'incasso maturato dal film è stato 194 mila euro, per un totale in due giorni di 392 mila. Tutto il mio folle amore è salito in quarta posizione con 115 mila euro, e 174 mila in due giorni. La quinta posizione è andata a One Piece Stampede - Il Film con 64 mila euro, ed un totale di 224 mila in due giorni.

Gli horror in classifica sono Scary Stories to tell in the Dark e Finchè morte non ci separi, rispettivamente con incassi da 49 mila euro (totale 83 mila) e 44 mila euro (totale 75 mila).