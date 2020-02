Box Office Italia: Sale chiuse e incassi a picco di lunedì

Non poteva andare diversamente. Il Box Office Italia del post-Ordinanza Emergenza Coronavirus ha fatto segnare un calo degli incassi abbastanza preoccupante.

Il botteghino nazionale della giornata di lunedì ha registrato incassi clamorosamente in calo, ed ovviamente la causa non può che essere derivante dalla suddetta Ordinanza che ha chiuso precauzionalmente le sale cinematografiche di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Solo 228 mila euro di incasso totale, con un calo del 65% circa rispetto allo stesso giorno dell'anno precedente. Non si tratta di un record negativo, ma il trend potrebbe spingere gli incassi maggiormente verso il basso nei prossimi giorni.

A "vincere" il Box Office Italia è stato comunque Bad Boys for Life, e lo ha fatto con un incasso pari a 43 mila euro, per un totale di 928 mila. In seconda posizione spazio per Gli Anni più Belli che ha incassato 31 mila euro, per un totale di 4.86 milioni. La terza piazza è andata infine a Il Richiamo della Foresta con 24 mila euro, ed un totale di 707 mila.

Come già anticipato in un precedente aggiornamento, molte case di distribuzione hanno scelto di rinviare le release di film in uscita nel prossimo weekend, e questo dato potrebbe contribuire a far calare maggiormente l'affluenza nelle sale. Non resta che attendere nuovi sviluppi.