Box Office Italia: La Sirenetta vicino ai 2 milioni con gli incassi di venerdì

Il live action La Sirenetta continua ad accumulare incassi importanti nel Box Office Italia, dietro Fast X però non delude.

Secondo i dati offerti da Cinetel, il nuovo live action Disney nella giornata di venerdì ha incassato una cifra stimata di 728 mila euro, per un totale in tre giorni di 1.86 milioni. Presumibilmente tra stasera e domani il film dovrebbe accelerare e spingersi verso il traguardo dei 5 milioni previsti nei giorni scorsi. Negli USA, invece, La Sirenetta potrebbe ottenere il miglior risultato di sempre nel lungo weekend del Memorial Day, leggete qui il nostro articolo.

Fast X (la nostra recensione), come anticipato, non sta deludendo le aspettative e, nel suo secondo weekend potrebbe ambire a raggiungere la quota dei 10 milioni complessivi; a tal proposito, ieri il decimo capitolo della saga Fast & Furious ha raccolto 402 mila euro, per un totale di 8.37 milioni. In terza piazza, infine, Guardiani della Galassia vol. 3 è salito sopra i 10 milioni complessivi attraverso l’incasso di ieri di 74 mila euro.