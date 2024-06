Inside Out 2 dominerà anche l’ultimo weekend di giugno nel Box Office ITALIA, poche sorprese invece da tutti i nuovi film usciti giovedì.

Il film d’animazione Disney/Pixar ieri ha chiuso nuovamente in testa al botteghino nazionale trainando di fatto ancora una volta l’intera giornata. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA della giornata di giovedì è stato 1,66 milioni di euro, di cui 1,42 milioni sono arrivati proprio da Inside Out 2.

Ad oggi l’incasso complessivo del sequel di Inside Out è salito a quota 24,56 milioni di euro, direttamente al quarto posto degli incassi più alti di sempre in Italia in relazione al genere animazione, ed a soli 900 mila euro scarsi dall’incasso finale proprio del primo Inside Out (25.4 milioni) in seconda posizione. Da paura!

“Emozioni a parte”, il botteghino nazionale ieri ha vissuto l’esordio di alcuni nuovi film, tra cui quello di due film interessanti quali A Quiet Place: Giorno 1 e Hit Man – Killer per Caso. Per il prequel della fortunata saga sci-fi l’incasso all’esordio è valso un misero 79 mila euro in seconda posizione, per il film con il divo più desiderato a Hollywood del momento “Glen Powell” l’esordio è valso anche meno, ovvero 15 mila euro (21 mila con le anteprime) in quarta posizione. La speranza è che nei prossimi giorni la contro-programmazione di Inside Out 2 possa essere più performante.

Correlati