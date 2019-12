In attesa degli ultimi giorni del weekend, la battaglia per il primo posto del Box Office Italia continua ad avere due soli protagonisti, si parla di Frozen 2 e L'immortale.

Nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, Frozen II: Il Segreto di Arendelle è tornato in testa al botteghino, e lo ha fatto con un incasso positivo da 518 mila euro. Complessivamente il nuovo film Disney ha raccolto 9.96 milioni di euro, ed entro oggi agguanterà la quota dei 10 milioni.

Marco D'Amore ed il suo L'Immortale è passato ieri al secondo posto, ma lo ha fatto con un comunque ottimo incasso da 504 mila euro. La media per sala è ancora la prima della top ten (1047 euro), mentre l'incasso complessivo in due giorni è già salito a quota 1.16 milioni.

Al terzo posto ancora Cena con Delitto - Knives Out con un incasso di 174 mila euro, ed un totale di 283 mila in due giorni. La top five si è completata con il quarto posto di Un giorno di pioggia a New York (126 mila euro) ed il quinto di Cetto c'è, Senzadubbiamente (55 mila euro).