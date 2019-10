Maleficent 2 e Joker hanno aperto nuovamente in testa il Box Office Italia il nuovo weekend, ma il giovedì di Downton Abbey è comunque positivo.

Il fantasy Disney ha aperto in testa ieri, giovedì 24 ottobre, con un incasso di 238 mila euro, proponendosi ancora come ipotetico leader del weekend italiano al cinema. L'incasso complessivo è finora salito a quota 5.5 milioni di euro, quasi in linea con i risultati maturati dal primo capitolo.

Non molla il podio neppure Joker, il cui incasso è stato 231 mila euro. Ad oggi il cinecomic DC ha raccolto la bellezza di 22.42 milioni di euro, prenotando così la quota dei 25 milioni entro domenica sera.

Ieri ha esordito nelle sale Downton Abbey, e l'incasso non può che risultare positivo visto che conta 198 mila euro incassati, ed una media per sala (la seconda della top ten) di poco superiore ai 500 euro. Si è comportato bene all'esordio anche il film evento One Piece Stampede – Il film, con 156 mila euro in quarta posizione.

Non ha brillato ieri, inoltre, Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, il cui score è stato 58 mila euro. Ieri hanno esordito, infine, due horror pro-Halloween, ovvero Scary Stories to tell in the Dark e Finchè morte non ci separi, ma entrambi attenderenno il prossimo weekend (quello di Halloween) per guadagnare qualche soldo in più.