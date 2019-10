Neill Blomkamp, il regista del cult fantascientifico District 9, dirigerà Taylor Kitsch nel thriller sci fi, a forti tinte horror, intitolato Inferno.

A darne notizia è stato Stuart Ford, presidente e CEO degli AGC Studios, la cui società finanzierà totalmente il film. L'inizio della produzione è prevista per i primi mesi del 2020.

La storia di Inferno sarà incentrata sui disagi e gli equilibri tra il genere umano e la vita aliena, come del resto già più volte esplorato dal Blomkamp nelle sue diverse produzioni.

Taylor Kitsch interpreterà un poliziotto chiamato a indagare su un omicidio apparentemente normale nel deserto del New Mexico. Ma quello che sembra un semplice caso nasconde qualcosa di estremamente misterioso, forse extraterrestre. La caccia all'assassino metterà il protagonista faccia a faccia con una bestia umanoide che non si fermerà davanti a nulla per sterminare l'unico testimone del crimine.

Il regista, entusiasta di questa nuova pellicola, si è così espresso:

" Sono molto entusiasta di essere dietro la telecamera e fare Inferno con gli AGC [Studios]... il film è pieno di temi e concetti che trovo profondamente affascinanti, mi sento fortunato a girarlo".