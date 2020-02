Box Office Italia: Birds of Prey non sfonda, giovedì in testa Odio l'estate

L'esordio di Birds of Prey è stato accolto dagli italiani con molta freddezza, pertanto il Box Office Italia non sorride al nuovo cinecomic DC.

Nel giorno del suo esordio, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha raccolto solo 157 mila euro, finendo al secondo posto del botteghino. Ma la partenza frenata del cinecomic non è l'unica in questo primo giorno del nuovo weekend cinematografico italiano.

Odio l'estate ha chiuso al primo posto con un incasso di 158 mila euro, ed un totale di 3.89 milioni. La terza posizione è andata al coriaceo 1917, il cui incasso è stato 93 mila euro, per un totale di 4.85 milioni.

La top ten non ha raccolto nessun'altra nuova proposta, confermando il trend negativo di quest'ultimo periodo al Box Office Italia. Non resta che sperare in un colpo di coda da parte di Birds of Prey nei prossimi giorni.