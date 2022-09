Box Office Italia: Avatar si riprende la scena e vince il weekend

Torna a splendere il sole all’interno delle statistiche del Box Office Italia, ed il merito è in parte della riedizione in 4k del blockbuster dei record Avatar.

Secondo i dati di Cinetel, l’incasso complessivo al botteghino è stato 5.6 milioni di euro, quasi il doppio di quello maturato durante lo scorso weekend. La spinta è ovviamente arrivata dalla riedizione di Avatar, al cinema da 13 anni, ma anche dall’aumento delle presenze in sala, solo in parte amplificate dall’ultimo giorno di Cinema in Festa (giovedì).

Il ritorno in sala di Avatar è valso 1.65 milioni di euro, con una media per sala di 5500 euro, decisamente la più alta della top ten, ed ovviamente una buona prospettiva in vista dell’uscita al cinema del secondo capitolo a Natale. La seconda posizione è andata a Don’t Worry Darling, il cui esordio in sala ha portato nelle sale una cifra stimata di 965 mila euro. In terza posizione Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo ha raccolto altri 502 mila euro, per un totale di 14.06 milioni.