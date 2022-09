Box Office Usa: Don’t Worry Darling vince il weekend

Il thriller psicologico Don’t Worry Darling ha vinto il Box Office Usa nel suo weekend d’esordio.

Reduce dalla presentazione alla recente Mostra del Cinema di Venezia, il thriller diretto da Olivia Wilde ha raccolto in prima posizione un incasso stimato di 19.2 milioni di dollari, rimanendo in linea con le previsioni degli analisti pre-release. Il film ha raccolto il 38% di recensioni positive su RottenTomatoes, ma anche il favore del pubblico con un accoglienza positiva dell’81%, pertanto sarà difficile prevedere la tenuta nelle prossime settimane.

The Woman King è scivolata al secondo posto con un incasso di 11.14 milioni di dollari, ed un totale di 36.29 milioni dallo scorso weekend. Il calo rispetto all’esordio è da considerare “ragionevole” (-41%), ed in linea con altri titoli di genere. La terza posizione del Box Office Usa è andata alla riedizione IMAX 3D in sala di Avatar, il cui incasso raccolto è stato 10 milioni di dollari.

La top five del botteghino nordamericana è stata, infine, completata dal quarto posto di Barbarian con 4.8 milioni di dollari condito da un aumento del numero delle sale (+550), per un totale di 28.43 milioni, ed il quinto di Pearl con 1.91 milioni di dollari raccolti nel weekend, e 6.65 milioni in totale.

