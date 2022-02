Box Office Italia: Assassinio sul Nilo guida la classifica di venerdì

Kenneth Branagh ed il suo Assassinio sul Nilo guidano il Box Office Italia nella giornata di venerdì, dietro incassi ancora in calo.

I racconti di Agatha Christie narrati da Kenneth Branagh si accingono a vincere il Box Office Italia nel corso del weekend. Ieri, infatti, Assassinio sul Nilo ha totalizzato un incasso di 319 mila euro, per un totale in due giorni di 495 mila. L’obiettivo del milione nel primo weekend di programmazione dovrebbe essere facilmente raggiungibile.

Nonostante l’apertura con tanto di proclami di vittoria da parte del nuovo film di Branagh, gli incassi complessivi del botteghino nazionale si apprestano a chiudere nuovamente in forte ribasso, e la conferma arriva dagli incassi dei film che seguono in classifica. Marry Me – Sposami, infatti, è secondo con 68 mila euro incassati venerdì, e 114 mila in due giorni. Al terzo posto spazio per La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley con 38 mila euro, ed un totale di 1.36 milioni. Spider-Man: No Way Home, infine, ha finalmente raggiunto con ieri la quota complessiva 24 milioni.

Fonte: Cinetel