The Book of Boba Fett: una serie di splendidi poster ispirati alla serie tv

Con la serie The Book of Boba Fett terminata, ma comunque oramai presente sul catalogo Disney+, in rete sono apparsi una serie di splendidi poster ispirati.

I poster in questione sono stati realizzati da una serie di artisti spesso collaboratori dell’universo Disney, e diffusi attraverso i canali social ufficiali Disney+. Per chi ha potuto apprezzare i 7 episodi di questa ipotetica prima stagione di una lunga serie, i poster sono dedicati alle sequenze più celebri, mostrando nel contempo alcuni dei protagonisti. Li trovate tutti in fondo alla pagina.

Leggete qui la nostra recensione ZERO SPOILER di The Book of Boba Fett.

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.