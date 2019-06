Nonostante una campagna promozionale sontuosa, X-Men: Dark Phoenix ha aperto al primo posto del Box Office Italia, ma con un incasso non esaltante.

Nel suo primo giorno di programmazione italiana, il cinecomic X-Men: Dark Phoenix ha aperto con un incasso da 169 mila euro, ed una media per sala di poco sotto i 400 euro. Il dato risulta in netto calo rispetto al capitolo precedente (X-Men: Apocalypse), il cui incasso all’esordio fu di 369 mila euro. L’impressione che ne viene fuori da questo inizio di percorso è che per l’ultimo capitolo della saga X-Men potrebbe essere un weekend d’esordio non proprio super.

Aladdin ha sfiorato ieri nuovamente la prima posizione, chiudendo il suo terzo giovedì italiano al secondo posto, con circa 161 mila euro. Ad oggi l’incasso complessivo è salito a quota 12,21 milioni, ed il weekend intero potrebbe portare il totale ben oltre i 14 milioni.

La terza posizione del Box Office Italia è andata ad un altro esordiente, stiamo parlando di quel Pets 2 – Vita da Animali da cui ci si aspettava molto più dei 135 mila euro incassati ieri. Anche in questo caso il confronto col capitolo precedente (Pets – Vita da Animali) non regge, in quell’occasione l’incasso all’esordio fu di 307 mila euro.

Ieri ha esordito anche l’horror Polaroid, ed anche qui si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative, solo 33 mila euro incassati, ed una media per sala da 179 euro.