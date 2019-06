La produzione di The Conjuring 3 è ufficialmente partita, ad annunciare l’avvio dei lavori è stata la co-protagonista Vera Farmiga.

L’attrice, che nel franchise ConjuringVerse interpreta Lorraine Warren, ha postato Twitter un’immagine mentre è in compagnia del co-protagonista Patrick Wilson. I due attori sembrano in procinto di leggere quello che sembra il copione del film. La tagline del tweet parla di primo giorno.

Non è chiaro se le riprese sono già partite, ma in precedenza è stato riportato che l’avvio delle riprese sarebbe giunto a giugno.

The Conjuring 3 arriverà nelle sale il prossimo anno, ma prima ancora il ConjuringVerse vivrà l’approdo in sala di Annabelle 3, threequel dello spin-off di The Conjuring – L’evocazione

Come noto, James Wan tornerà nel franchise in veste di produttore, anche in virtù del fatto che ha diretto magnificamente i primi due capitoli. Al momento ancora tanto mistero sulla trama, ma sembra che i due coniugi Warren stavolta dovranno indagare sullo strano caso di Bill Ramsey, un uomo accusato di omicidio che affermò di essere stato posseduto da un demone.

The Conjuring 3 sarà scritto da David Leslie Johnson. In cabina di regia spazio per Michael Chaves. La produzione sarà di James Wan e Peter Safran. Nel cast ancora Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Il film arriverà nelle sale dall’11 settembre 2020.