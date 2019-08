Il live-action Il Re Leone continua a stupire in testa al Box Office Italia di venerdì, dietro è il solo Attacco al Potere 3 a regalare qualche emozione.

Nella seconda giornata del weekend, venerdì 30 agosto, il botteghino nazionale è finito nuovamente negli “artigli” di Il Re Leone, oramai padrone incontrastato del mercato cinematografico italiano. Il fantasy Disney ha raccolto ieri altri 1,32 milioni di euro, perdendo “solo” il 51% degli incassi rispetto allo strepitoso primo weekend in sala.

Complessivamente Il Re Leone ha già raggiunto – e superato – la quota dei 22 milioni (22,5 milioni di euro), ed ora punta ad avvicinarsi alla strepitosa soglia dei 30 milioni, magari già dall’inizio della prossima settimana.

In seconda posizione si è riconfermato ancora una volta Attacco al Potere 3 – Angel has Fallen. L’incasso ieri è stato 199 mila euro, per un totale in tre giorni di 606 mila euro. Le previsioni per il weekend intero potrebbero spingere il film alla soglia del milione e mezzo di euro.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw non molla il podio del Box Office Italia, per l’action movie infatti l’incasso ieri è stato 64 mila euro, per un totale di 5,66 milioni. In quarta posizione inizia a prendere quota 5 è il Numero Perfetto, il cui incasso è stato 44 mila euro, per un totale di 74 mila.