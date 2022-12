Avatar: La via dell’acqua ha raggiunto ieri il miliardo di incasso, si tratta del primo importante obiettivo sulla strada del successo.

Il traguardo del miliardo è stato raggiunto attraverso gli incassi Worldwide ottenuti nella giornata di ieri, martedì 27 dicembre, e dopo solo 14 giorni dal suo esordio in sala. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, ieri Avatar: La via dell’acqua ha raccolto dal Box Office Usa un incasso di 23.8 milioni di dollari, ed uno da 50.8 milioni di dollari dal Box Office International, per un totale di 1.029 miliardi di dollari. A livello statistico si tratta del sesto film della storia a raggiungere tale traguardo in soli 14 giorni, l’ultimo era stato Spider-Man: No Way Home nel 2021.

Secondo le stime degli analisti, il film dovrà incassare a fine corsa una cifra molto vicina ai 2 miliardi di dollari per poter essere considerato un successo, a tal proposito, è bene ricordare che il costo di produzione è stato stimato tra i 350 milioni ed i 400 milioni (costi promozionali esclusi). Chiaramente le festività natalizie potrebbero rappresentare un importante aiuto per riuscire ad avvicinare la cifra sopra citata, e non è detto che alla fine venga raggiunta.

Ricordiamo, infine, che il primo Avatar è tutt’oggi considerato il film col maggior incasso della storia del Box Office Worldwide (inflazione esclusa), avendo raccolto 2.9 miliardi di dollari tra prima release e successive riproposizioni cinematografiche.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.