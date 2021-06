Bono, Matthew McConaughey nei characters poster di Sing 2

Universal Pictures ha diffuso in queste ore i characters poster dedicati ai protagonisti di Sing 2, atteso sequel del successo animato prodotto da Illumination Entertainment.

In attesa di poter apprezzare il primo trailer, oramai in rampa di lancio nella campagna promozionale, lo studios ha scelto di deliziare i fan della saga con alcuni coloratissimi poster. Tra i protagonisti spazio ai personaggi celebri della saga animata, ma anche alla new entry Bono, il leader degli U2.

Nel cast vocale torneranno Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly e Nick Kroll, mentre tra i nuovi ingressi ci saranno Halsey, Pharrell Williams, Bono, Bobby Cannavale, Letitia Wright, Eric Andre e Chelsea Peretti. Non è stata ancora diffusa la sinossi ufficiale, pertanto qui di seguito vi segnaliamo quella relativa al primo film uscito nel 2016:

Ambientato in un mondo come il nostro, ma abitato interamente da animali, Sing racconta la storia di Buster Moon, un elegante koala proprietario di un teatro un tempo grandioso ormai caduto in disgrazia. Buster è un eterno—alcuni potrebbero addirittura definirlo delirante—ottimista che ama il teatro più di qualsiasi altra cosa e che farà il possibile per salvaguardarlo. Di fronte allo sgretolamento della ambizione della sua vita, Buster ha un’ultima occasione di ripristinare il suo gioiello in declino al suo antico splendore, producendo la più grande competizione canora al mondo.

Sing 2 sarà distribuito nelle sale Usa dal 22 dicembre 2021.