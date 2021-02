I personaggi di Big Hero 6 forse nel Marvel Cinematic Universe?

Posted on

Kevin Feige ha confermato in queste ore che i Marvel Studios continueranno sulla linea dei tre cinecomic all’anno, ovviamente motivando questa scelta. Dopo un 2018 ricchissimo, in cui i Marvel Studios hanno lanciato in sala Black Panther, Avengers: Infinity War e l’imminente Ant-Man and the Wasp, il CEO Kevin Feige è sceso in campo per