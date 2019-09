Between Two Ferns: Il Film è una sorta di mockumentary incentrato sulla storia - più o meno - vera del noto programma web di Zach Galifianakis. Questa è la recensione.

In cabina di regia spazio per Scott Aukerman, nel cast il protagonista Zach Galifianakis, ed una parata di stelle hollywoodiane del calibro di Keanu Reeves, Benedict Cumberbatch, Matthew McConaughey e Brie Larson.

La pellicola segue lo stile del mockumentary raccontando quella che potrebbe essere intesa come la storia vera dietro la nascita del celebre show web (Between Two Ferns) andato in scena nei primi anni duemila, creato come oramai noto da Zach Galifianikis, e prodotto da Will Ferrell e la sua creatura, Funny or Die.

Il Commento

Così come accaduto per altre pellicole dello stesso genere, Between Two Ferns: Il Film mette in scena un viaggio a ritroso nel passato di un famoso talk show, cercando però di puntare maggiormente sulla comicità dissacrante del suo protagonista (Zach Galifianakis). Questa mission voluta dal regista Scott Aukerman per certi aspetti viene anche rispettata, ma è proprio nella preoccupante mancanza di qualità narrativa che il tutto si riduce in una grossa occasione sprecata.

L'intero prodotto viene offerto come una serie di sketch collegato l'uno all'altro senza un'apparente filone logico. Tutta la narrazione è collegata da un prologo debole sia dal punto di vista sceneggiativo che da quello registico, con una serie di eventi - in alcuni casi divertenti - che però non aggiungono nulla o quasi alla storia narrata. Tante battute ciniche - alcune assolutamente telefonate - molta presenza scenica da parte di Zach Galifianikis, e tutto un contorno di nulla assoluto.

Il talk show da cui è tratto il film è stato senza dubbio un vero e proprio spettacolo di intrattenimento, ma è forse nel suo formato web che si cela il segreto del suo successo. Portare al cinema - seppur via Netflix - un prodotto del genere è stato un vero azzardo, che se paga da un lato, regalando qualche risata al pubblico, delude dall'altro per la sua pochezza qualitativa. Il solo Zach Galifianakis non basta per sorreggere il peso di un'ora e mezza di visione.