La nuova piattaforma Apple Tv+ ha diffuso il trailer ufficiale di For All Mankind, la serie tv con Joel Kinnaman.

Per sommi capi, For All Mankind racconterà cosa sarebbe successo se fosse stata l'URSS ad effettuare il primo sbarco sulla Luna con equipaggio, e non gli Usa come è poi realmente accaduto.

La serie sarà diffusa su Apple Tv+ a partire dal 1° novembre prossimo. Nel cast spazio per Joel Kinnaman, Chris Bauer, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones e Jodi Balfour.

Seth Gordon ha diretto l'intera serie, mentre come ideatore spicca il nome di Ronald D. Moore, autore apprezzato per Battlestar Galactica, con lui anche Matt Wolpert e Ben Nedivi.